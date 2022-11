BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Das Papier von BP konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,50 EUR. Bei 5,50 EUR erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.320 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 5,76 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 4,46 Prozent niedriger. Bei 3,68 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,43 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,60 GBP an.

BP veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 55.011,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.867,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BP wird am 07.02.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,49 USD je Aktie in den BP-Büchern.

