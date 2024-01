BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,48 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,48 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,47 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,49 GBP. Zuletzt wechselten via London 903.006 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,20 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD im Vergleich zu 55.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte BP die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,808 USD je BP-Aktie belaufen.

