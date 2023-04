BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Montagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel BP 6,22 EUR

1,27% Charts

News

Analysen

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 5,50 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 5,51 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,45 GBP. Bisher wurden via London 6.839.134 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 3,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (3,59 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,43 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 07.02.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.257,00 USD – ein Plus von 32,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 52.238,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die BP-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 30.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,03 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

BP-Aktie und Iberdrola-Aktie gewinnen: BP und Iberdrola gründen Joint Venture

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com