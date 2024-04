BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die BP-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,19 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,20 GBP aus. Bei 5,13 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.147.463 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Gewinne von 8,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,303 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.141,00 USD – eine Minderung von 24,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 69.257,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,806 USD in den Büchern stehen haben wird.

