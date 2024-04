BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 5,16 GBP.

Mit einem Kurs von 5,16 GBP zeigte sich die BP-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,16 GBP an. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 5,12 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,13 GBP. Zuletzt wurden via London 1.063.684 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,00 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,303 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,23 GBP je BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,806 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

