BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,54 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,54 GBP zu. Bei 5,56 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,49 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.383.852 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2022 (4,45 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 19,62 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,26 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.538,00 USD – eine Minderung von 28,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 67.866,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,905 USD im Jahr 2023 aus.

