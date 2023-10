BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,51 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 5,51 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,51 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,49 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 518.303 Stück.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. Am 19.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,45 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,26 GBP an.

Am 01.08.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD im Vergleich zu 67.866,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,904 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich stärker

STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 nachmittags

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verliert am Montagmittag