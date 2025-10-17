BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,04 GBP ab.
Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 4,04 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,03 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,04 GBP. Bisher wurden via London 947.485 BP-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 16,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 22,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,66 GBP.
Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,457 USD je BP-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
