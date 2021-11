BP Aktie News: BP mit Kursverlusten

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,09 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.630 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,40 EUR an. Am 19.11.2020 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,31 GBP je BP-Aktie an. Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2022 0,687 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie in Rot: BP und Aker erwägen Verkauf eines Teils ihrer Aker-BP-Anteile

BP-Aktie verliert: BP profitiert von hohen Ölpreisen - Gaskontrakte reißen Milliardenloch

Ausblick: BP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com