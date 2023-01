BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die BP-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 5,55 EUR. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,59 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 763.817 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,82 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,62 GBP an.

BP veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55.011,00 USD – ein Plus von 45,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37.867,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 06.02.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,47 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie dreht ins Minus: BP zieht Wasserstoffzentrum in Wilhelmshaven in Betracht

OMV-Aktie in Rot: Letzte Tankstellen in Deutschland sollen an Orlen verkauft werden

Spritpreise fallen weniger stark

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com