BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag billiger

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 4,43 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 4,43 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,43 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,47 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7.925.218 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,69 Prozent. Bei 4,42 GBP erreichte der Anteilsschein am 17.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,25 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,20 GBP.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,801 USD je Aktie aus.

