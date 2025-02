BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,65 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,62 GBP. Zuletzt wurden via London 3.665.618 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,32 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 3,65 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 27,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,328 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,19 GBP für die BP-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,03 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Am 05.05.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,570 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

