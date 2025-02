BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von BP zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BP-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,63 GBP.

Die BP-Aktie kam im London-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,63 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,65 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,62 GBP. Zuletzt wechselten via London 8.184.611 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,90 Prozent. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,328 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,19 GBP für die BP-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,570 USD je BP-Aktie.

