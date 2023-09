BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag ohne große Veränderung

BP im Fokus

Die Aktie von BP hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 5,23 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 5,23 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,27 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,21 GBP. Bei 5,25 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 2.868.255 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 8,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,10 GBP.

BP gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,888 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

