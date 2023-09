BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 5,19 GBP nach.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 5,19 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 5,18 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,25 GBP. Zuletzt wurden via London 8.267.385 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,92 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Kursverlust von 18,86 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,10 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.538,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,888 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

