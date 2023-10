BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 5,61 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 5,61 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,62 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,59 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.020.899 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Wert wurde am 19.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,64 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,26 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.538,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,904 USD je BP-Aktie belaufen.

