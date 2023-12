BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Montagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,63 GBP zu.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 4,63 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,65 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,58 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.113.325 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Mit einem Kursverlust von 3,33 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,27 GBP aus.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,835 USD je BP-Aktie.

