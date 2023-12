BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,2 Prozent auf 4,68 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,69 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,58 GBP. Zuletzt wurden via London 6.603.401 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 21,89 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,47 GBP am 01.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,27 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 55.011,00 USD gelegen.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,835 USD je Aktie belaufen.

