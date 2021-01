BP-Aktie aktuell: BP wird ausgebremst

Die BP-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 3,39 EUR. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 3,37 EUR ein. Bei 3,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.556.553 BP-Aktien.

Am 20.01.2020 markierte das Papier bei 5,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 3,73 GBP. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,429 USD je Aktie aus.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse

Nach Horror-Jahr 2020: Diese Öl- und Gas-Aktien könnten den Markt 2021 outperformen

BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com