BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,47 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,47 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,50 GBP aus. Bei 4,48 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 11.209.052 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,73 Prozent. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,42 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 1,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,20 GBP.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55.011,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.269,00 USD.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,801 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende