BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,49 GBP zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,49 GBP zu. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,49 GBP. Bei 4,48 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 368.922 Aktien.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 4,42 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 1,56 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.011,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,801 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

