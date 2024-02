BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,73 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,73 GBP zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,75 GBP aus. Bei 4,70 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.212.639 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 16,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 6,79 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,230 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,302 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,20 GBP.

Am 06.02.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 52.141,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69.257,00 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,794 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus