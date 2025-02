BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,64 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,64 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,70 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 15.020.102 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 14,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 21,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,19 GBP an.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,03 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,70 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,570 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verdient

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag