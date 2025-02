BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf BP-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,67 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 4,67 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,70 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,67 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.049.074 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,41 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 3,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 27,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,328 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,19 GBP angegeben.

Am 11.02.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,570 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

