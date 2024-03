BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,95 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,95 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,96 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,95 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.546.422 Aktien.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,52 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 12,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 GBP je BP-Aktie an.

Am 06.02.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,801 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

