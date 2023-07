BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,6 Prozent auf 4,70 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 2,6 Prozent auf 4,70 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,70 GBP. Bei 4,60 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.376.860 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2022 auf bis zu 3,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,10 GBP.

BP veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.182,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 49.258,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 01.08.2023 gerechnet. BP dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,951 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

