BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf grünem Terrain

BP im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,22 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,19 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.099.229 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,447 USD je BP-Aktie.

