DAX24.393 +0,3%ESt505.473 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf grünem Terrain

19.08.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR 0,01 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,22 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,19 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.099.229 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,447 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla im Fokus: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen