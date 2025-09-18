DAX23.625 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,87 -1,0%Gold3.656 +0,3%
Aktienkurs aktuell

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Freitagmittag

19.09.25 12:06 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Freitagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,27 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,90 EUR 0,01 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,27 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,27 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 13.151.582 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 29,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,448 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
