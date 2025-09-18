BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,27 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,27 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,27 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 13.151.582 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 29,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,448 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht