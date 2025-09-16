BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagnachmittag südwärts

BP im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,23 GBP nach.

Die BP-Aktie musste um 15:52 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,23 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,23 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,27 GBP. Bisher wurden via London 19.187.041 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). 11,26 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,25 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,448 USD im Jahr 2025 aus.

