BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittwochnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die BP-Papiere um 04:22 Uhr 1,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 702.750 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,50 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,68 EUR am 26.11.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,45 GBP.

Am 02.08.2022 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 67.866,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.598,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2022 1,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

