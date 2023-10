BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag billiger

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,50 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,50 GBP. Bei 5,48 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,59 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.735.277 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. 3,67 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2022 bei 4,46 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 23,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,26 GBP.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,906 USD im Jahr 2023 aus.

