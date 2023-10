BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,52 GBP ab.

Das Papier von BP befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 5,52 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 5,47 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,59 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.773.887 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2022 bei 4,46 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 19,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,26 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 48.538,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 67.866,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,906 USD in den Büchern stehen haben wird.

