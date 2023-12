BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 4,61 GBP abwärts.

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,61 GBP abwärts. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,60 GBP. Mit einem Wert von 4,62 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.752.778 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2023). 23,69 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,05 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,27 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 55.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,835 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

