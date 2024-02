BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von BP zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,74 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 4,74 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,76 GBP aus. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,72 GBP nach. Bei 4,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.550.738 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 18,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 7,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,230 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,302 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,20 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 52.141,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 69.257,00 USD umsetzen können.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,787 USD je Aktie aus.

