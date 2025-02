BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 4,52 GBP.

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 4,52 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,51 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,53 GBP. Zuletzt wechselten via London 6.068.790 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Mit einem Zuwachs von 19,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,29 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 42,03 Mrd. GBP umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,570 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

