BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 4,52 GBP.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 4,52 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,51 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,53 GBP. Zuletzt wechselten 876.067 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP am 14.11.2024. Mit Abgaben von 19,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,328 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,29 GBP.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,03 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,70 Mrd. GBP.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,570 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie freundlich: BP erwägt wohl Verkauf des Schmierstoffgeschäfts für hohe Milliardensumme

Handel in London: FTSE 100 fällt nachmittags

Börse Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste