BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,94 GBP.

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,94 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,94 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,96 GBP. Bisher wurden via London 3.513.454 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. 13,76 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,302 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,801 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verdient

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer