BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 4,92 GBP.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 4,92 GBP nach. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,92 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,96 GBP. Zuletzt wechselten 8.754.788 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). 14,22 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,302 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,23 GBP an.

BP veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,801 USD je Aktie.

