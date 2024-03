BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 4,95 GBP ab.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 4,95 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,95 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,96 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 528.026 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 13,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 12,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,302 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.141,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,801 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

