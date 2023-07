BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,72 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,74 GBP. Bei 4,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 2.314.695 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2022 bei 3,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,62 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,10 GBP je BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.182,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 49.258,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 vorlegen. BP dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,945 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BP-Investment verdient

Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse