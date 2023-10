BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,49 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,49 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,48 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,54 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.544.483 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 3,70 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 22,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,27 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,911 USD je Aktie aus.

