BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,79 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 4,79 GBP. Bei 4,81 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,77 GBP. Zuletzt wurden via London 2.929.962 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 16,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,47 GBP ab. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 7,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,22 GBP.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55.011,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.269,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,845 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Freitagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen