BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von BP zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,65 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,65 GBP. Bei 4,75 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,69 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.881.477 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. 22,82 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP. Abschläge von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,27 GBP.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 53.269,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,833 USD je Aktie belaufen.

