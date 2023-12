BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,72 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 4,72 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,72 GBP. Bei 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.255.365 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 20,93 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 5,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,27 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,835 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

