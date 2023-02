BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 6,28 EUR. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,28 EUR an. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 6,27 EUR. Bei 6,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 115.350 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,56 Prozent. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 53,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,26 GBP an.

BP gewährte am 07.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.257,00 USD gegenüber 52.238,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 30.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com