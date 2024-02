BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,68 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,68 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,68 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,66 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.548.170 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,64 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,72 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,230 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,302 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,20 GBP.

Am 06.02.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD im Vergleich zu 69.257,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,787 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren