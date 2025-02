BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,49 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,49 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,46 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,50 GBP. Zuletzt wurden via London 16.292.745 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,328 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,29 GBP.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 42,03 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,570 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Schwache Performance in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten

BP-Aktie sinkt: BP-Investoren fordern Abstimmung über Änderung der Klimaziele