BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 4,49 GBP abwärts.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,49 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,49 GBP. Bei 4,50 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 573.595 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,41 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,49 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 18,65 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,29 GBP an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,570 USD je Aktie in den BP-Büchern.

