BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Donnerstagmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,96 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,96 GBP. Bei 5,00 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,97 GBP. Bisher wurden via London 4.192.144 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 11,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,302 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,801 USD je Aktie belaufen.

