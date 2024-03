BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,98 GBP zu.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,98 GBP. Bei 5,00 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,97 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 10.231.928 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 12,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 12,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte BP die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,801 USD fest.

